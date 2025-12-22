сегодня в 11:53

Более 4 600 специалистов ЖКХ прошли обучение в Подмосковье за год

Более 4 600 работников сферы ЖКХ и смежных отраслей Московской области прошли обучение в учебно-курсовом комбинате министерства за прошедший учебный год, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В учебно-курсовом комбинате ЖКХ Московской области за отчетный период прошли обучение свыше 4 600 специалистов. Программы охватили широкий спектр актуальных тем, необходимых для эффективной и безопасной работы в отрасли.

Наиболее востребованной стала программа по безопасным методам и приемам выполнения работ, которую освоили 856 специалистов из разных муниципалитетов. Среди других популярных направлений — оказание первой помощи пострадавшим (597 участников), применение средств индивидуальной защиты (503 участника), правила технической эксплуатации электроустановок (330 участников) и общие вопросы охраны труда (329 участников).

Для слушателей реализовано четыре направления: первичная подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации и сдача квалификационного экзамена.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что отрасль активно внедряет цифровые технологии и клиентоцентричный подход, а задача обучения — подготовка универсальных профессионалов, способных решать сложные задачи с учетом современных стандартов.

География обучающихся охватывает всю Московскую область, больше всего студентов прошли обучение из Реутова, Клина, Королева, Богородского округа и Балашихи. Учебные программы комбината регулярно совершенствуются и актуализируются в соответствии с изменениями законодательства и лучшими отраслевыми практиками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье готовится масштабная программа по трансформации сферы ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.

«Мы проводим большую работу по трансформации, аудиту ресурсоснабжающих организаций. Мы готовим заметную программу по всему, что касается сервиса, ремонта и обслуживания», — сказал Воробьев.