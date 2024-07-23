Более 350 домов газифицировали в деревнях Клина по президентской программе

На территории городского округа Клин продолжается реализация программы социальной догазификации. С начала года в муниципалитете догазифицированы 354 домовладения, сообщает пресс-служба администрации округа.

На текущей неделе, с 22 по 26 июля, будут догазифицированы еще 8 индивидуальных жилых строений по адресам: Высоковск, деревня Акулово, деревня Аксеново, деревня Полуханово, деревня Вертково.

«Президентская программа социальной догазификации — очень любима жителями нашего округа. Это действительно способ „заякорить“ жителей на своих участках. Дать возможность заниматься приусадебным хозяйством, развивать личные подсобные хозяйства, высаживать сады. География программы — весь округ. Это говорит как раз о востребованности программы, о том, что газ приходит именно туда, куда люди просили», — сказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Глава округа напомнила, что социальная газификация выполняется сейчас в 160 населенных пунктах округа. Начиная с 2021 года произведено уже 1 376 пусков газа в дома клинчан.

10 июня газ подключили к дому солиста группы «На-На», заслуженного артиста РФ Владимира Политова, проживающего летом на даче в городском округе Клин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.