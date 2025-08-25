Более 300 жителей Подмосковья за месяц посетили семинары по вопросам ЖКХ

С начала августа в Московской области состоялось 16 тематических семинаров в 10 муниципалитетах региона, среди которых Королев, Жуковский, Электросталь, Мытищи и другие. Занятия посетили 336 жителей, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Мероприятия были направлены на информирование и повышение осведомленности жителей о проведении общих собраний собственников жилья в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Что изучили участники:

порядок проведения и этапы ОСС;

правила формирования и ведения реестра участников;

процедуру разработки повестки дня;

особенности подготовки, голосования и оформления итогов;

использование ГИС ЖКХ для облегчения процессов;

типичные ошибки и способы их избежать.

«Особое внимание всегда уделяем информированию жителей, будь то текущие ремонтные работы, модернизация объектов по госпрограмме или внедрение цифровых проектов. Всегда используем максимальное число каналов. Это и информационные стенды, и общедомовые чаты, чат-бот по вопросам капитального ремонта, оповещения в социальных сетях муниципалитетов. Наши общественники в этой части главная сила. В рамках семинаров, как одного из способов информирования, лекторы доносят значимость инициатив», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

В рамках образовательных семинаров всем участникам выдаются подарочные комплекты с полезными информационными материалами.

С графиком и адресами проведения занятий можно ознакомиться на сайте https://pro-zkh.ru/seminars/.

Каждый желающий может также собрать свою группу из 30 человек и написать по адресу электронной почты: pr@gkhmo.ru. Лекторы проведут очное занятие совершенно бесплатно.

Обучающий проект организован министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.