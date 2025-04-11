Более 300 жилых домов газифицировали в Коломне по президентской программе

Благодаря проекту «Социальная газификация», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, уже 367 жилых домов в Городском округе Коломна получили доступ к природному газу. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Коломна.

Еще одно частное домовладение на днях обеспечили газом на улице Малое Колычево. Работы выполнили за один день: подвели газопровод-ввод к забору, построили газовые сети внутри участка и подготовили дом к приему газа.

Это стало возможным благодаря заключенному комплексному договору с «Мособлгазом». Теперь остается оформить документы для завершения процесса газификации.

Газораспределительная сеть на улице Малое Колычево была построена в 2022 году. С тех пор коломенские газовики регулярно приезжают сюда для подключения газа в дома. За время работы Президентского проекта «Социальная газификация» газ пришел в 367 ИЖС города Коломны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.