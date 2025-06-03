Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Более 300 соглашений на установку емкостей по сбору вторсырья заключили в Подмосковье

В Московской области продолжается масштабная работа по развитию инфраструктуры раздельного сбора отходов. Для удобства бизнеса министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области запущена электронная услуга по упрощению процедуры получения мест под размещение емкостей для сбора текстиля, пластика и алюминия, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Она позволяет сократить сроки рассмотрения заявок с 14 до 7 дней.

Так, за первое полугодие 2025 года при помощи сервиса подмосковные предприниматели заключили более 300 соглашений на установку емкостей по приему вторсырья.

С начала года установлено уже порядка 200 шкафов для текстиля в городских округах:

Химки — 50;

Одинцовский — 39;

Котельники — 25;

Подольск — 27;

Краснознаменск — 13.

С помощью установки шкафов удается достигать:

увеличения объемов перерабатываемых материалов;

снижения количества отходов на полигонах;

улучшения экологической обстановки в регионе;

вовлечения в переработку новых видов вторичного сырья, включая текстиль.

«Видя спрос жителей на подобные пункты, мы разработали электронную услугу, которая сокращает срок процедуры получения разрешения с 13 на 7 рабочих дней, а также приводит к полному отсутствию расходов на кадастровые работы», — сообщил зампредседателя правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Сервис продолжает набирать популярность среди предпринимателей Подмосковья, расширяя сеть емкостей по сбору пластика, текстиля, алюминия и повышая эффективность системы раздельного сбора отходов в области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.