Более 300 соглашений на установку емкостей по сбору вторсырья заключили в Подмосковье
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
В Московской области продолжается масштабная работа по развитию инфраструктуры раздельного сбора отходов. Для удобства бизнеса министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области запущена электронная услуга по упрощению процедуры получения мест под размещение емкостей для сбора текстиля, пластика и алюминия, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Она позволяет сократить сроки рассмотрения заявок с 14 до 7 дней.
Так, за первое полугодие 2025 года при помощи сервиса подмосковные предприниматели заключили более 300 соглашений на установку емкостей по приему вторсырья.
С начала года установлено уже порядка 200 шкафов для текстиля в городских округах:
- Химки — 50;
- Одинцовский — 39;
- Котельники — 25;
- Подольск — 27;
- Краснознаменск — 13.
С помощью установки шкафов удается достигать:
- увеличения объемов перерабатываемых материалов;
- снижения количества отходов на полигонах;
- улучшения экологической обстановки в регионе;
- вовлечения в переработку новых видов вторичного сырья, включая текстиль.
«Видя спрос жителей на подобные пункты, мы разработали электронную услугу, которая сокращает срок процедуры получения разрешения с 13 на 7 рабочих дней, а также приводит к полному отсутствию расходов на кадастровые работы», — сообщил зампредседателя правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Сервис продолжает набирать популярность среди предпринимателей Подмосковья, расширяя сеть емкостей по сбору пластика, текстиля, алюминия и повышая эффективность системы раздельного сбора отходов в области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства.
«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.