Более 300 м новых трубопроводов будут обеспечивать водой 7 тыс жителей в мкр Королева

Реконструкцию проводят на одном из важных участков городской системы теплоснабжения — в микрорайоне Юбилейный, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Здесь располагается водовод диаметром 600 мм, который обеспечивает водой почти семь тысяч жителей микрорайона и является единственным источником для котельной № 2 — к ней подключены 35 многоквартирных домов и 8 социальных объектов.

Работы уже ведутся. Полностью готовы котлованы, проложено 140 метров трубопроводов и завершена сварка еще 160 метров труб. В ближайшее время специалисты разработают пилотную скважину и приступят к монтажу сваренных трубопроводов.

Всего на участке будет проложено более 300 метров новых трубопроводов. Кроме того, модернизируют и технологическое оборудование системы — три водопроводные камеры. Капитальный ремонт завершат до конца года.

Эта реконструкция — еще один из этапов масштабной программы по модернизации системы теплоснабжения Королёва, которая уже третий год реализуется в городе. В ближайшие два года в рамках программы в разных микрорайонах наукограда обновят более 17 километров трубопроводов центрального отопления и горячего водоснабжения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.