Более 30 подмосковных компаний получили лицензии на управление МКД с начала года

С начала этого года управляющим организациям Подмосковья было предоставлено 32 лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Сотрудники министерства продолжают контролировать работу УО в регионе. Лицензирование деятельности организаций является обязательным требованием для повышения качества в части содержания МКД и оказания услуг населению. Лицензия дает право компании на включение ее в реестр лицензируемых организаций Подмосковья.

Процедура получения документа предусматривает, в том числе, обязательную сдачу квалификационного экзамена, по итогам которого руководству УО выдается специальный документ.

Подать заявление на получение услуги организации могут на регпортале госуслуг. Срок рассмотрения — 28 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.