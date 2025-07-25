Более 30 лоджий и балконов отремонтировали в МКД Подмосковья за июнь

На территории Подмосковья в июне по обращениям жителей в Единую диспетчерскую службу Московской области силами специалистов управляющих организаций отремонтировано 36 балконов и лоджий в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Балконы и лоджии — это часть фасада дома, которая относятся к общему имуществу. Следить за их исправным состоянием обязаны именно сотрудники управляющих организаций. УО должна поддерживать балконные плиты и несущие конструкции в надлежащем состоянии, проводя текущий ремонт.

В число выполненных ремонтных мероприятий вошли:

укрепление основания балкона;

устранение дефектов и повреждений, таких как трещины, коррозия, разрушения;

решение проблем с водоотведением.

Все работы проведены под контролем инспекторского состава министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Напомним, в случае ненадлежащего состояния общедомового имущества жители могут обратиться напрямую в УО или через портал Единой диспетчерской службы ЕДС МО. Управляющая организация обязана принять заявку и выполнить работы в установленные сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.

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