Более 30 контейнерных площадок для сбора ТКО модернизируют в Солнечногорске

В 2025 году запланирована масштабная модернизация инфраструктуры для сбора твердых коммунальных отходов. При поддержке субсидии из бюджета Московской области специалисты обновят 32 контейнерных площадки, сообщает пресс-служба администрации округа.

В утвержденный перечень вошли площадки как в самом Солнечногорске, так и в ряде населенных пунктов округа, включая деревни Трусово, Повадино, Бережки, Алексеевское, Пешки, Савельево, Парфеново, Глазово, Загорье, Талаево, Осипово, Редино, Толстяково, Берсеневка, а также поселки Андреевка, Голубое и Менделеево.

«На каждой из этих площадок проводят комплекс работ, включающий демонтаж старых конструкций, снятие существующего твердого основания, выравнивание грунта, заливку нового, надежного основания и последующий монтаж современных металлоконструкций», — отметил заместитель главы округа Солнечногорск Леонид Степанов.

На данный момент обновили 15 площадок. В настоящее время специалисты проводят работы на улице Льва Толстого в микрорайоне ЦМИС, а в ближайших планах — модернизация площадок на улицах Школьная, Красноармейская и Пионерская.

Завершение работ по модернизации всех площадок намечено к июлю 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.