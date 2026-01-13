Более 30 коммунальных организаций Подмосковья исполнили детские мечты в акции «Елка желаний»

С 2018 года по всей России проходит акция «Елка желаний», старт которой традиционно дает президент России Владимир Путин. В рамках инициативы любой желающий может выбрать на специальной праздничной елке записку с мечтой ребенка и исполнить ее.

В Подмосковье работники коммунальных служб исполнили желания детей из разных городов и поселков. МУП «Водоканал» Подольска поздравил Даниила, подарив ему конструктор LEGO «Гарри Поттер: Автобус Ночной рыцарь». МУП «Видновское ПТО ГХ» Ленинского округа вручило портативную игровую приставку, машину на пульте управления и куклу детям из деревни Мисайлово, а также музыкальный микрофон, шахматную доску, модели самолета и экскаватора ребятам из поселка Лопатино.

АО «Водоканал» Красногорска исполнил желания детей из Нахабино — им подарили куклу и машинку-вездеход. МУП «Дмитровский водоканал» приехал в гости к Марку и Илье, которые получили футбольные мячи, а Артем — пожарную машину.

К акции присоединился и Фонд капитального ремонта, подведомственный министерству ЖКХ Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с наступающими новогодними праздниками детей участников СВО, которые посетили губернаторскую елку. Глава региона поприветствовал гостей и пожелал, чтобы исполнились их самые заветные желания.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками! Пусть новогодние каникулы пройдут хорошо!» — высказался Воробьев.