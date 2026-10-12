Более 3 тыс жителей Подмосковья воспользовались видеоконсультацией МосОблЕИРЦ

Более трех тысяч жителей Московской области выбрали видеоконсультацию МосОблЕИРЦ вместо посещения офиса. Получить помощь специалиста можно из дома со смартфона или компьютера с доступом в интернет, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Веб-консультант МосОблЕИРЦ помогает дистанционно решать вопросы по жилищно-коммунальным услугам. Специалист соответствующего округа разъяснит расчеты, примет обращение или заявку на услугу и ответит на уточняющие вопросы.

Консультант также покажет, как пользоваться личным кабинетом и приложением «МосОблЕИРЦ Онлайн»: подавать заявки с документами, проверять начисления, тарифы и историю оплат. Если требуется очный визит — например, для открытия лицевого счета после покупки квартиры или получения справки с синей печатью, — специалист заранее составит список документов, чтобы избежать повторного посещения.

Записаться можно в личном кабинете на сайте мособлеирц.рф или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». На главной странице в разделе «Сервис» нужно выбрать «Веб-консультант», нажать «Записаться» и указать свободные дату и время. Запись доступна со следующего дня на две недели вперед.

В течение часа на электронную почту придет письмо со ссылкой для подключения в назначенное время. По ней же можно перенести встречу. Для консультации необходимо подготовить паспорт для идентификации и документы по своему вопросу. Если неудобно включать камеру или микрофон, доступен текстовый чат: житель видит и слышит специалиста, но общается письменно.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отметил, что расчетный центр меняет подходы к работе с жителями, прежде всего внедряя цифровые технологии. Основные обращения касаются задолженности за ЖКУ и корректности начислений в едином платежном документе за отопление, водо-, электро- и газоснабжение жилых помещений. По его словам, анализ показал снижение числа обращений, и работа в этом направлении продолжится.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.