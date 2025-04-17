Более 280 специалистов привлекли в отрасль горхозяйства Подмосковья за март

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области продолжает работу по подбору кадров в отрасль. Так, с марта в отрасль городского хозяйства региона привлечено более 280 специалистов, сообщает пресс-служба ведомства.

Основная задача — сформировать команду квалифицированных кадров, способную обеспечить высокий уровень предоставления услуг жителям.

«Наиболее востребованные профессии на рынке сейчас — дворники, сантехники, механизаторы. Мы стараемся всех специалистов коммунального хозяйства при необходимости обеспечить общежитиями, предоставить им социальную поддержку и профессиональное обучение. Также удалось достичь высокого уровня заработных плат — в среднем 65-70 тыс. рублей», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В марте было трудоустроено 247 специалистов в МБУ по содержанию территорий и 34 — в управляющие организации региона, среди них:

дворники — 218;

машинисты — 25;

уборщики — 19;

водители — 16;

электромонтер — 3.

С начала года к работе приступили более 1 тыс. сотрудников, а за неделю — 56.

Привлечение новых специалистов остается приоритетным направлением работы ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.