сегодня в 16:12

Более 260 подстоев канализации ликвидировали в Королеве в январе

За январь этого года специалисты АО «Водоканал» ликвидировано 264 подстоя, на 27 адресах проведены профилактические работы по промывке и чистке. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Одна из главных причин сбоев в работе канализации — попадание бытового мусора, не предназначенного для утилизации через канализационные сети.

Сотрудники «Водоканала» напоминают жителям: категорически запрещено сбрасывать в канализацию пластиковые бутылки и упаковки, ткани и салфетки, жир и остатки пищи, лекарственные препараты, остатки строительных материалов, наполнители для туалетов домашних животных и предметы личной гигиены (включая влажные салфетки и пеленки).

В зимний период работы по очистке и обслуживанию канализационных систем становятся значительно сложнее. Низкие температуры и наличие снега или наледи затрудняют доступ к колодцам, что требует проведения дополнительных работ по очистке и обеспечению безопасного и свободного подхода к обслуживаемым объектам.

Специалисты АО «Водоканал» применяют дополнительные методы и оборудование, чтобы обеспечить стабильную работу сетей в холодное время года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.