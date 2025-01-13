Более 2,6 тыс проверок провели работники Главгосстройнадзора Подмосковья в 2024 г

Под надзором Главгосстройнадзора Московской области в регионе в течение прошлого года находилось 2 130 объектов, из них 567 многоквартирных домов, 878 нежилых объектов, 299 — социальных и 386 — линейных. При этом выдано порядка 600 заключений о соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инспекторами Главгосстройнадзора Московской области в 2024 было проведено 2 672 проверки, застройщикам выдано 972 предписания и выписано штрафов на общую сумму 90 млн рублей.

Главгосстройнадзор провел 11 тыс. консультирований, 1 495 профвизитов. В рамках профилактических мероприятий инспекторы подробно отвечали на вопросы участников строительства и давали рекомендации.

В ходе объездов территории, а также при помощи жителей, которые сообщают о сомнительных объектах через приложение «Подмосковные стройки», в 2024 году на территории Московской области было выявлено 878 самовольных построек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.