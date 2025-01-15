Более 26 млн руб вернули жителям Подмосковья в 2024 г за некачественные комуслуги

За прошлый год по результатам обращений в министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области инспекторы ведомства помогли вернуть жителям региона более 26 млн рублей за некачественное предоставление коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Правила предоставления коммунальных услуг утверждены постановлением правительства РФ № 354.

В случае, если подача горячего водоснабжения, отопления или содержание мест общего пользования не соответствуют нормативным требованиям, получатели услуг в соответствии с законодательством могут обратиться в управляющую компанию дома.

Если управляющая организация не принимает меры по осуществлению перерасчета, жители могут обратиться в территориальный отдел министерства для проведения контрольно-надзорных мероприятий и принятия соответствующих мер реагирования.

Так, в 2024 году лидерами по сумме проведенного под контролем инспекторского состава перерасчета стали следующие городские округа:

Балашиха — более 10, 4 млн. рублей

Истра — более 5 млн. рублей

Серпухов — более 3,1 млн. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.