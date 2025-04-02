Более 250 жителей Подмосковья обучились и повысили квалификацию в сфере ЖКХ

При министерстве ЖКХ Московской области работает учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства. Его основная цель — обучение, а также повышение профессионального уровня рабочих для предприятий ЖКХ. Так, с начала года обучились и повысили свою квалификацию более 250 человек, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Комбинат реализует образовательные программы по 67 специальностям, среди них:

слесарь аварийно-восстановительных работ;

оператор котельной;

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

За все время прошли обучение свыше 450 тыс. руководителей, специалистов и рабочих сферы ЖКХ Подмосковья, с начала года — 251 человек, из них:

18 профессиональную переподготовку;

83 повышение квалификации;

50 профессиональную подготовку;

100 обучение по охране труда.

В 2024 году число выпускников составило 1 033 человека. По итогам все получили свидетельства, подтверждающие приобретение новой рабочей профессии.

В апреле «УКК ЖКХ» продолжает работу по подготовке кадров для ЖКХ:

30 человек завершают обучение по программе «Оператор котельной»;

173 человека приступили к изучению безопасных методов работы на вредных производствах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком контроль за модернизацией системы ЖКХ. Эта тема стала основной во время оперативного совещания.

«Наше традиционное совещание затрагивает самые актуальные вопросы жизни региона — это и подготовка к осенне-зимнему сезону, и то, что касается безопасности наших жителей во всех, больших и малых, городах Подмосковья. Все эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока, поэтому и дальше рассчитываем на ваше участие и поддержку», — заявил Воробьев.