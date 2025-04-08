Более 25 колодцев отремонтировали в Королеве в марте

В марте специалисты АО «Водоканал» провели ремонт 26 колодцев, расположенных на дворовых территориях и проезжих частях города Королев. Из них 8 колодцев относятся к холодному водоснабжению, а остальные 18 — к канализационным сетям. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы по обслуживанию колодцев сотрудники ресурсоснабжающей службы проводят на постоянной основе, это позволяет поддерживать их в надлежащем техническом состоянии и предотвратить потенциальные проблемы. Необходимость ремонта определяется на основании регулярного обследования сетей водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, ремонт осуществляется по заявкам жителей города, поступившим в единую диспетчерскую службу (ЕДС) и на портал «Добродел». Это позволяет оперативно реагировать на запросы местных жителей и поддерживать высокий уровень качества предоставляемых коммунальных услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком контроль за модернизацией системы ЖКХ. Эта тема стала основной во время оперативного совещания.

«Наше традиционное совещание затрагивает самые актуальные вопросы жизни региона — это и подготовка к осенне-зимнему сезону, и то, что касается безопасности наших жителей во всех, больших и малых, городах Подмосковья. Все эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока, поэтому и дальше рассчитываем на ваше участие и поддержку», — заявил Воробьев.