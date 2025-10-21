Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Более 240 кг крышечек собрал регоператор Воскресенского кластера за сентябрь

Экологический автомобиль завершил очередной рейд по сбору ценных пластиковых крышечек. Объем собранного пластика превзошел ожидания: всего было собрано 246 кг полезных ресурсов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Среди пунктов маршрута были места:

Дворец культуры имени Воровского, город Раменское. Летом жители города, участники творческих коллективов и сами работники дворца активно участвовали в сборе пластикового вторсырья. Яркий «сказочный контейнер-избушка» привлекает немало внимания и продолжает собирать новые крышечки ежедневно с 9:00 до 21:00.

Школа № 13 села Власово. Там инициативу поддержали ученики, педагоги и родители. За восемь месяцев удалось собрать значительное количество крышечек.

Весь объем отправлен на КПО «Восток». Процесс переработки организован по замкнутому циклу: предприятия осуществляют полный цикл преобразования крышечек в полезные изделия и средства поддержки детских фондов. Благодаря этому деньги поступают быстрее, а качество процесса становится лучше.

На территории Воскресенского кластера накопленные крышки можно складывать в синие контейнеры для РСО, предварительно сложив в 5–6-литровую канистру от воды по адресам:

г. Раменское, ул. Вокзальная, д. 4, 3-й этаж;

г. Люберцы, ул. Электрификации, д. 3;

г. Егорьевск, ул. Карла Маркса, д. 110, пом. 1;

г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 8, пом. 5;

г. Шатура, ул. Интернациональная, д. 24а.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.