Более 22 тыс домов Подмосковья перешли на онлайн-собрания

В Московской области продолжается цифровая трансформация жилищно-коммунального хозяйства. Уже более 22 тыс. МКД проводят общие собрания собственников в электронном формате. Общая площадь жилого фонда, перешедшего на новый регламент, достигла 135 млн квадратных метров.

Сейчас процедура перехода на электронное голосование проходит еще в 1,7 тыс. домов общей площадью 10,6 млн квадратных метров. Итоги этих собраний подведут в ближайшее время.

Электронный формат позволяет отказаться от очных встреч и сбора подписей по квартирам. Жители могут голосовать дистанционно в удобное время, в том числе через мобильные приложения и портал госуслуг https://dom.gosuslugi.ru/#!/main. Система обеспечивает доступ к вопросам содержания общего имущества, выбора управляющей организации и утверждения тарифов, а также повышает прозрачность процедур и снижает риск фальсификаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.