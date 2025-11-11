сегодня в 21:13

Более 22 т отходов достали из канализации специалисты Мособлводоканала в октябре

Засор канализационных сетей — это серьезная проблема, с которой сотрудники Мособлводоканала сталкиваются ежедневно. В каждом случае для оперативного устранения томпонады применяется спецтехника. Только за октябрь специалистами было устранено 1494 засора, в результате чего извлечено 22 410 кг мусора. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Основной же причиной засорения является человеческий фактор: в канализационные стоки постоянно сбрасываются посторонние предметы и отходы, такие как влажные салфетки, пищевые остатки, полиэтиленовые пакеты, тряпки и даже строительные материалы. Все это накапливается внутри трубопроводов, постепенно сужая проход и приводя к образованию заторов.

«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Засоры в канализационной системе могут привести к следующим негативным последствиям:

затрудненный отвод воды, что вызывает подтопления улиц и дворов;

загрязнение окружающей среды вследствие выхода сточных вод наружу;

увеличение расходов на обслуживание и ремонт сетей;

повышение риска аварийных ситуаций.

Простые рекомендации, которые необходимо соблюдать каждому:

использовать мусорные контейнеры для сбора твердых бытовых отходов;

устанавливать защитные сетки на сливные отверстия раковин и ванн;

избегать сброса посторонних предметов в унитазы и раковины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.