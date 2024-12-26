Более 2,1 тыс котельных Подмосковья оборудовали умными датчиками

С начала года в Московской области реализуется масштабная программа модернизации теплоснабжения. Важной частью этой программы является диспетчеризация источников теплоснабжения — установка на них умных датчиков. Сегодня такими датчиками оборудовано 2 144 котельных региона. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

В региональной электронной системе реализован модуль «Мониторинг теплоснабжения», который представляет собой интерактивную карту с отображением важнейших параметров котельных — температуры и давления.

«На котельных мы установили датчики, которые на постоянной основе обеспечивают передачу данных об их состоянии в наш Правительственный Центр управления регионом. Это позволяет отслеживать ситуацию в режиме реального времени и, если мы видим какие-то отклонения от нормы, то предпринимаем незамедлительные действия еще до того, как это почувствовали жители», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Нововведение позволяет обеспечить эффективный цифровой контроль за системой теплоснабжения, централизованное управление и предупреждение аварий, так как специалисты начинают действовать оперативно, не допуская перехода инцидента в аварию. В результате — повышается надежность теплоснабжения жителей.

«Всего в 2024 году мы планировали оснастить датчиками 2105 котельных Подмосковья, однако сегодня этот план перевыполнен — более 2140 котельных отображается на нашей интерактивной карте», — добавил Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.