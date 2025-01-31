Более 2,1 млн москвичей пользуются платформой «Электронный дом»

Популярность платформы «Электронный дом» стремительно растет — количество пользователей достигло 2,1 млн человек, что превышает показатели прошлого года в 1,5 раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Платформа «Электронный дом» стала эффективным инструментом коммуникации для жильцов многоквартирных домов, позволяя им успешно решать вопросы с управляющими компаниями и различными организациями.

Каждый день жители оставляют более тысячи заявок на устранение различных проблем в своих квартирах и на придомовых территориях. За время работы сервиса было организовано более 21 тыс. собраний собственников жилья.

Функционал платформы включает полезные сервисы, среди которых особой популярностью пользуются услуги по вывозу ненужных вещей и поверке водяных счетчиков.

В этом году москвичи смогут воспользоваться новыми сервисами на платформе, включая услуги по очистке одежды, обслуживанию оконных конструкций и работе с водяными фильтрами. Кроме того, для удобства жителей столицы планируется расширить сеть представительств «Электронного дома», которые помогут в организации собраний владельцев недвижимости.