Более 200 камер «Безопасный регион» установили в Подмосковье на прошлой неделе

За прошедшую неделю в Московской области к системе «Безопасный регион» подключили 201 видеокамеру, а с начала 2025 года число камер увеличилось более чем на 2,2 тыс. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

С помощью камер «Безопасного региона» в Подмосковье следят за порядком в общественных местах, выявляют и предупреждают правонарушения. Они установлены во дворах, на подъездах, возле детских госучреждений и в других общественных местах. Кроме того, данные с видеокамер использует искусственный интеллект. Например, через 66,5 тыс. камер нейросеть следит за порядком на улицах региона, более 6,6 тыс. камер ИИ использует для контроля уличной торговли, а с помощью 381 видеокамеры он выявляет случаи запаркованности контейнерных площадок.

Общее количество камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» составляет более 151 тысячи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.