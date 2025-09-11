Более 20 вопросов задали жители села Кривандино во время выездной администрации

Встреча состоялась в местном Доме культуры. Свои вопросы жители могли задать главе округа и его заместителям, руководителям подведомственных организаций, представителям управляющей компании, больницы, социальной защиты населения. Также была возможность получить консультацию нотариуса, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Отчитываясь о проделанной работе, замглавы Сергей Пигуль отметил, что в этом году в Кривандине на ул. Советской, д. 20, кв. 3, отремонтировали печные трубы, на ул. Октябрьской, д. 3, оштукатурили и покрасили фасад дома, на ул. Центральной, д. 36, кв. 8, заменили лопнувший шифер, отремонтировали кровлю и входные группы, аналогичные работы провели на ул. Октябрьской, д. 5, подъезды 2, 3, и ул. Октябрьской, д. 1, подъезды 3, 4.

О мерах поддержки некоторых категорий граждан рассказала начальник Окружного управления социального развития № 9 Мария Четверткова. Она отметила, что всю необходимую информацию можно также получить на региональном портале Госуслуг.

Во время приема граждан большинство вопросов жителей касались благоустройства. Нина Андреевна Ф. обратила внимание на ненадлежащее состояние дороги по ул. Песчаной. Также, по ее словам, здесь отсутствует освещение. На месте службе дорожного хозяйства было дано поручение провести профилирование дороги, а начальнику отдела благоустройства — рассмотреть возможность установки освещения.

По обращению Надежды Ивановны Д. было дано поручение укатать крупную щебенку на улицах Садовой, Сосновской и Кирова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.