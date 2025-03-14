Более 20 субботников провели в Дубне за неделю

На этой неделе началась генеральная уборка Дубны. В первую очередь сотрудники МБУ «ЖКУ» приступили к уборке смета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Техника вышла на улицы Тверскую, Свободы, Ленина, Макаренко, Строителей, Ленинградскую, Вавилова, Энтузиастов, Правды, проспект Боголюбова и другие. Всего стало чище на 18 дорогах. Также продолжается уборка парковочных карманов, дворовых территорий, остановочных павильонов. Отдельно бригады вышли, чтобы привести в порядок газоны вдоль дорог и тротуаров на ул. 9 Мая, Понтекорво, Промышленной, Тверской, Ленина, Володарского, с Театрального проезда и проспекта Боголюбова. В ходе всех работ было задействовано 13 единиц техники, 5 бригад сотрудников МБУ «ЖКУ».

Жители города тоже активно включились и провели более 20 субботников.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.