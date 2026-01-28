сегодня в 23:32

Более 20 рабочих и техника вышли на уборку снега в Новой Трехгорке

В Новой Трехгорке горокруга Одинцово уборка снега идет в усиленном режиме, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По словам мастера участка Ивана, на территории работают 23 человека и сразу несколько единиц техники: два крупных и три малых погрузчика, а также шесть самосвалов.

«Снега очень много, но основная проблема — запаркованность», — рассказал специалист.

Всего в зоне ответственности — 34 дома на улице Чистякова. Уже вывезено около 15 КамАЗов снега, который доставляют на снегобазу за промзоной. Работы осложняются дальними маршрутами и плотной застройкой.

Несмотря на тяжелые условия, коммунальные службы продолжают расчистку проездов и тротуаров, усиливая технику и бригады.

