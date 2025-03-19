Более 20 организаций Подмосковья наказали за лишние КГО во дворах

Более 20 организаций Подмосковья наказали за свалки крупногабаритных отходов во дворах. сообщили в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ежедневно во дворах многоквартирных домов региона с помощью камер системы «Безопасный регион» ежедневно отслеживают несанкционированный сброс крупногабаритных отходов.

Если управляющая организация или МБУ своевременно не производит устранение навалов КГО вблизи подъезда, им грозит штраф в размере 50 тыс. рублей.

Так, за прошедшую неделю Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области вынесло 21 постановление в отношении муниципальных и частных УО, а также МБУ на общую сумму более 1 миллиона рублей.

Всего с момента внедрения алгоритма по выявлению отходов вынесено 237 постановлений на сумму более 11,5 млн рублей.

Также искусственный интеллект зафиксировал 16 случаев сброса крупногабаритного мусора во дворах физическими лицами, которые сейчас привлекаются к административной ответственности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.