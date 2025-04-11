Более 20 м водовода заменили коммунальщики Подмосковья в Новоазовском округе ДНР

За неделю бригады предприятия «Коммунальные системы Московской области» устранили 15 технологических нарушений на водопроводных и канализационных сетях Новоазовского округа ДНР. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В числе выполненных работ:

устранение 9 техинцидетов на сетях водоснабжения, включая замену аварийного участка водовода общей протяженностью 22,5 м и установку 9 соединительных муфт;

восстановление проходимости 6 участков канализационной системы, в том числе ревизия двух насосных агрегатов на канализационной насосной станции.

Помимо текущих мероприятий по поддержанию сетей водоснабжения и водоотведения, сотрудники ГУП МО «КС МО» продолжают капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры Новоазовского муниципального округа в рамках мероприятий по оказанию помощи подшефному региону.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.