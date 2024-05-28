Более 2 тыс. жителей Фрязина энергетики обеспечили надежным электроснабжением

Специалисты АО «Мособлэнерго» в мае этого года провели работы на высоковольтной кабельной линии КЛ-10 кВ для повышения надежности электроснабжения 2 тыс. жителей Фрязина, передает пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятия выполнялись на ул. Полевой в рамках работ по текущей эксплуатации сетей.

КЛ-10 кВ протяженностью 320 м проходит от подстанции ТП-423 до электроустановки ТП-451. В работу линия введена больше 10 лет назад и питает жилые дома по улицам Полевая и Барские пруды, а также школу № 1, в которой проводится единый государственный экзамен. Чтобы обеспечить всех потребителей бесперебойной подачей электроэнергии, на одном из участков, требующих ремонт, была выполнена замена кабеля и установлены соединительные муфты.

АО «Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.