Более 2 тыс обучений для работников «Мособлэнерго» провели в 2024 году

«Мособлэнерго» с начала 2024 года организовало более двух тысяч обучений работников по программам профессиональной подготовки и повышения квалификации. Большая часть занятий проведено на базе отраслевого «Энергетического института повышения квалификации «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В целях профессионального совершенствования, улучшения знаний и получения дополнительных навыков «Мособлэнерго» организует профессиональную подготовку для работников компании. За год новую профессию (например, электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий, машинист электростанции передвижной) освоили 360 человек. С целью присвоения разрядов в филиалах 130 рабочих повысили свою квалификацию.

Ежегодно в электроэнергетической отрасли вводятся новые требования и стандарты. Для того, чтобы быть в курсе изменений, необходимо проходить занятия по повышению квалификации — с начала 2024 года их посетили 445 представителей компании. Профпереподготовку по новой специальности прошли 26 работников.

В «Мособлэнерго» для дополнительного обучения работников используется образовательная платформа «Актион 360». Это корпоративная система, в которой представлены различные онлайн-школы и сервисы, в том числе, для бухгалтеров, юристов, финансистов, представителей служб охраны труда и кадровых служб. В системе «Актион 360» за данный период работники прошли более тысячи программ обучения.

Также более 150 работников «Мособлэнерго» приняли участие в различных семинарах, конференциях и прошли курсовое обучение.

«Мособлэнерго» следит за своевременным повышением квалификации работников. Работа по вопросам профессиональной подготовки персонала выполняется в соответствии с утвержденным планом обучения в компании.

В Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.