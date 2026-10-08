Более 2 млн жителей Подмосковья получают электронные счета за ЖКУ

Более 2 миллионов жителей Подмосковья уже получают счета за ЖКУ на электронную почту. Каждый месяц 8 тысяч человек отказываются от бумажных квитанций и переходят на цифровой формат счетов. Это выбор в пользу окружающей среды и здравого смысла, сообщает пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Электронный счет содержит ту же информацию и имеет ту же юридическую силу, что и бумажный. При желании квитанцию всегда можно скачать и распечатать — из электронной почты или в личном кабинете МосОблЕИРЦ. Факт оплаты подтверждается мгновенно, чек приходит на электронную почту. На цифровой счет можно подписаться сразу по нескольким адресам — удобно владельцам нескольких квартир и тем, кто помогает пожилым родственникам.

Как подписаться на электронный счет

В личном кабинете или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Платежи» выберите опцию «Получать платежные документы в электронном виде» и укажите адрес электронной почты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.