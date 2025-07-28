Более 1,9 тыс жителей Подмосковья участвуют в экологических играх

В Московской области продолжается III этап экологических игр 2025 — участникам доступны задания 18 недели. С начала проекта присоединились более 1,9 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Что ждет участников на 18-й неделе?

С 28 июля по 3 августа необходимо сдать в ближайший пункт приема ненужную электронику — бытовую или офисную, а также сделать фотоотчет.

Каждый участник накапливает бонусы за выполненные задания. Чем больше бонусов начислено, тем выше шансы на получение призов в финале игры.

«Впервые запускаем в Подмосковье цифровое приложение в виде экологических игр. В таком необычном и интересном формате будем приобщать жителей к раздельному сбору отходов и экологически ответственному отношению к природным ресурсам. Разработчики придумали серию несложных, но полезных заданий. Выполняя их, участники автоматически вольются в экологическую повестку», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Экоигры продлятся до 21 сентября. У каждого жителя Подмосковья есть возможность присоединиться на любом этапе.

Если вы хотите стать участником, то переходите на официальный сайт.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.

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