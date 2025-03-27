Более 180 консультаций по вопросам защиты прав потребителей провели в МФЦ Подмосковья

В марте сотрудники Роспотребнадзора в 15 подмосковных офисах МФЦ проконсультировали жителей Воскресенска, Истры, Коломны, Подольска, Серпухова, Солнечногорска, Ступино, Химок, Щелково, а также Богородского, Дмитровского, Одинцовского, Орехово-Зуевского, Раменского и Сергиево-Посадского округов по вопросам защиты прав потребителей. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Подобные консультации помогают определить самые насущные проблемы, с которыми сталкиваются потребители в разных сферах, и выработать четкие механизмы их решения. В этом году большинство вопросов коснулись оформления возврата товаров», — сказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Мероприятия были приурочены ко Всемирному дню прав потребителей, который празднуется ежегодно 15 марта. В 2025 году основной темой для обсуждения стал «Справедливый переход к устойчивому образу жизни».

В ближайшее время консультации планируют провести еще 2 округа Подмосковья: Люберцы и Реутов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.