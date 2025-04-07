Более 180 единиц коммунальной техники вывели на уборку снега в Мытищах

После солнечной теплой погоды в округе Мытищи вновь вернулись минусовые отметки температуры с длительным снегопадом. Метеорологи обещают, что за сутки выпадет около 15 мм осадков. С 6:00 дорожные и коммунальные службы трудятся для комфорта и безопасности мытищинцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

К уборке привлечены все ответственные за содержание территорий организации. Руководство администрации и коммунальные службы контролируют ситуацию. Работа по уборке снега и обработке противогололедными материалами автомобильных дорог, улиц, дворовых территорий, а также пешеходных тротуаров, остановок общественного транспорта и парков продолжается.

Внимание автомобилистов обращают на то, что нужно быть предельно аккуратными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

Ночью вновь обещают минусовые отметки, а это значит с утра ожидается гололедица. Пешеходам также необходимо быть внимательными и осторожными.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что за прошедшие сутки в Московском регионе выпало аномальное количество осадков. В столице зафиксировали выпадение около трети от месячной нормы, в Подмосковье — свыше 50%.

В Московской области больше всего осадков выпало в Павловском Посаде, Горках Ленинских, Железнодорожном и Луховицах — 15 мм, Серпухове — 19 мм, Михневе — 21 мм, Черустях — 22 мм, что составляет 56% от нормы.

В Московском регионе в понедельник также ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, на севере Подмосковья они будут сильные. Температура составит минус 1 — плюс 1 градус.