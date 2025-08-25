Более 180 дел по теме содержания территорий рассмотрели в Подмосковье в августе ЖКХ сегодня в 20:22 Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Административные комиссии муниципальных образований Московской области продолжают работу по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области содержания территорий. Так, с начала августа было рассмотрено более 180 дел, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.