Более 180 дел по теме содержания территорий рассмотрели в Подмосковье в августе
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Административные комиссии муниципальных образований Московской области продолжают работу по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области содержания территорий. Так, с начала августа было рассмотрено более 180 дел, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.
По итогу вынесено более 100 предупреждений, назначено порядка 80 административных штрафов. Общую сумма составила более 195 тыс. рублей.
В категории нарушений вошли:
- несоблюдение тишины и покоя граждан — 96 нарушений;
- невыполнение мероприятий по удалению борщевика — более 40 нарушений;
- размещение автомобилей на зеленых насаждениях — 16;
- ненадлежащее состояние территории — 10;
- несоблюдение чистоты и порядка в местах общего пользования — 10.
Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Можайском муниципальном округе, городском округе Химках и муниципальном округе Егорьевск.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.
«Мы успели коснуться ключевых направлений, реализация которых крайне важна в 2025 году. Это связано с большими госпрограммами в части модернизации тепло- и водоснабжения, газификации — президентского проекта», — сказал Воробьев.