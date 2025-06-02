Более 179 тыс заявлений на оформление соцкарты жителя МО подано на регпортале

За прошедшую неделю на региональном портале подано более 7 тыс. онлайн-заявлений на оформление социальной карты жителя Московской области, а всего с начала 2025 года электронной услугой воспользовались более 179 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь», а также в мобильном приложении «Добродел». Оформить соцкарту могут льготные категории граждан, которые зарегистрированы в Подмосковье. Владельцы такой карты имеют право на бесплатный проезд на транспорте Московской области, города Москвы и железнодорожном транспорте в пригородном сообщении, а также могут получать скидку в ряде магазинов и приобретать по льготной цене лекарства.

Услуга предоставляется в течение 16 рабочих дней. Готовую пластиковую карту можно забрать в МФЦ, выбранном при заполнении заявления.

При заполнении заявления на получение соцкарты для ребенка умный сервис автозаполнения самостоятельно проверит информацию и отобразит на экране список тех детей, на которых можно оформить соцкарту. Заявителю останется только выбрать конкретного ребенка и направить заявку на рассмотрение.

В рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.