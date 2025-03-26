Более 170 заявок на очистку мусоропроводов отработали УО Подмосковья за февраль

В феврале управляющие организации Московской области очистили от засоров более 170 мусоропроводов МКД. Об этом сообщает пресс-служба м инистерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Все работы в части содержания и ремонта общедомового имущества выполняет управляющая организация. Содержать мусороприемные камеры и мусоропроводы в должном виде — это ее прямая обязанность.

Во избежание засоров и, как следствие, неприятного запаха в подъезде специалисты управляющей организацией должны проводить регулярные работы по промывке и очистке объектов. Так, только в феврале было устранено 90 засоров, а к нормативному санитарному состоянию приведено 80 мусорокамер.

Напомним, при обнаружении засора мусоропровода жителям следует обращаться в управляющую организацию, обслуживающую дом. Специалисты обязаны взять заявку в работу в течение 24 часов и исполнить ее в регламентные сроки.

В случае, когда УО не реагирует на обращения, следует обращаться в территориальные отделы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.