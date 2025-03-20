Более 17 млн баллов обменяли на товары пользователи сети фандоматов Подмосковья
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
На территории Московской области установлен 741 фандомат. Каждый желающий может сдать тару из пластика и алюминия, получить баллы и обменять их на продукты, одежду, походы в кино и цифровые сервисы. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Так, пользователи одной из сети фандоматов «Экопункт» могут конвертировать накопленные бонусы в скидки у более 10 компаний-партнеров.
Как это сделать:
- сдать тару в аппарат;
- получить чек;
- зарегистрировать код в личном кабинете;
- применить скидки.
За время работы аппаратов жители потратили свыше 17,4 млн баллов в системе мотивации. Из них:
- 16,3 млн — в сети «ВкусВилл»;
- 586 тыс. — в «Додо Пицца»;
- 291 тыс. — на образовательной платформе «Другое дело»;
- 109,9 тыс. — в онлайн-кинотеатре «KION»;
- 56,4 тыс. — на читательной платформе «ЛитРес»;
- 40,8 тыс. — в магазине обуви «Ralf Ringer»;
- 2,7 тыс. — в мебельном центре в Рузе;
- 800 — в сервисе «Экотакси».
Новый партнер у сети — магазины косметики «Подружка». В них пользователи «Экопунктов» уже реализовали порядка 700 бонусов.
Найти ближайший пункт приема вторичных ресурсов можно на сайте министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.