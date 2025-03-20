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Более 17 млн баллов обменяли на товары пользователи сети фандоматов Подмосковья

На территории Московской области установлен 741 фандомат. Каждый желающий может сдать тару из пластика и алюминия, получить баллы и обменять их на продукты, одежду, походы в кино и цифровые сервисы. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Так, пользователи одной из сети фандоматов «Экопункт» могут конвертировать накопленные бонусы в скидки у более 10 компаний-партнеров.

Как это сделать:

сдать тару в аппарат;

получить чек;

зарегистрировать код в личном кабинете;

применить скидки .

За время работы аппаратов жители потратили свыше 17,4 млн баллов в системе мотивации. Из них:

16,3 млн — в сети «ВкусВилл»;

586 тыс. — в «Додо Пицца»;

291 тыс. — на образовательной платформе «Другое дело»;

109,9 тыс. — в онлайн-кинотеатре «KION»;

56,4 тыс. — на читательной платформе «ЛитРес»;

40,8 тыс. — в магазине обуви «Ralf Ringer»;

2,7 тыс. — в мебельном центре в Рузе;

800 — в сервисе «Экотакси».

Новый партнер у сети — магазины косметики «Подружка». В них пользователи «Экопунктов» уже реализовали порядка 700 бонусов.

Найти ближайший пункт приема вторичных ресурсов можно на сайте министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.