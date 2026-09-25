Тиктокершу Фросю просят проверить на пропаганду чайлдфри* и рекламу VPN

В Генпрокуратуру поступило обращение с просьбой проверить Telegram-канал Дарьи. Причиной стали несколько ее публикаций. В одном из постов Фрося использовала уничижительные высказывания в адрес цыган. В других она говорила о нежелании становиться матерью. Особенно запомнилась цитата: «пожалуйста, только не это, только не пузо». Также блогерша гордится тем, что в 23 года «без мужа и прицепа».

Заявителя особенно заинтересовали рассуждения о том, можно ли использовать алименты на личные нужды после разрыва отношений, а также реклама VPN-сервиса с бесплатным пробным периодом.

При этом автор обращения сам отмечает, что в канале есть и посты о будущих детях. Поэтому прокуратуру просят не выдергивать отдельные фразы, а проверить блог целиком и при необходимости назначить лингвистическую экспертизу.

* пропаганда чайлдфри запрещена в РФ

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