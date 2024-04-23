Более 160 фактов сброса мусора из авто зафиксировали камеры в Подмосковье за неделю

Порядок на контейнерных площадках зависит не только от соблюдения графика уборки, но также бдительности граждан. Выброс мусора мимо баков на прилегающую территорию или непосредственно из автомобилей является административным нарушением. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ региона.

Проверить, как соблюдают чистоту сами жители, можно с помощью камер «Безопасный регион». На прошлой неделе зафиксировали 161 случай сброса мусора из автомобилей возле контейнерных площадок.

В Чехове за одну неделю обнаружили 75 случаев. Например, нарушители были запечатлены камерами на контейнерных площадках в селе Дубна, строение 19, на улице Почтовой, дом 45. Еще 20 эпизодов зафиксировали в Ленинском округе. Местами преступлений стали контейнерные площадки в селе Коробово, дом № 25, к. 2, в деревне Спасское, дом 11Б, в сельском поселении Молоковское, на улице Школьной, дом 4А, в Видном, на Южном проезде, дом 1, и на Булатниковской улице, дом 1Б.

По фактам сброса отходов из автомобилей в неположенных местах по упрощенной системе было составлено 59 административных постановлений на сумму 650 тыс. рублей. В отношении остальных 102 владельцев транспортных средств проводится дополнительная проверка для привлечения их к административной ответственности согласно статье 8.2 КоАП РФ.

Перед началом майских праздников инспекторы обратились к жителям с призывом соблюдать чистоту и выбрасывать мусор непосредственно в контейнеры, чтобы избежать скопления отходов рядом с площадками для сбора мусора.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.