Более 1,6 тыс дорожных ям устранили в трех округах Подмосковья за неделю

Дорожные службы ликвидировали порядка 1 640 дефектов покрытия за неделю в трех округах Московской области — Волоколамске, Лотошино и Шаховской. Работы провели на региональной и муниципальной дорожных сетях, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На региональных дорогах ямочный ремонт провели специалисты Мосавтодора. В Волоколамске дефекты дорожного покрытия устранили на Волоколамском шоссе рядом с деревней Анино, а также вблизи деревни Чащь и деревни Таболово. В Лотошине ямы ликвидировали вблизи деревни Плаксино. В Шаховской работы провели рядом с деревней Спас-Вилки.

В настоящее время ликвидация дефектов дорожного полотна продолжается во всех округах Подмосковья. Завершить активную стадию данного вида работ планируется до 1 мая. После перехода на летнее содержание ямочный ремонт проводится с применением горячей асфальтобетонной смеси.

Инспектирование ямочности и ямочный ремонт проводятся регулярно, а участки дорог ежедневно определяются по результатам обследований, учитывая погодные условия

Работы сейчас выполняются литой и холодной асфальтобетонными смесями, а качество выполнения оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), в которой все проведенные работы фиксируются с использованием фотоматериалов и занесением их в базу данных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.