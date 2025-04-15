Более 16 тыс человек присоединилось к «Доброделу» в Подмосковье за неделю

За прошедшую неделю 16,7 новых пользователей присоединились к порталу «Добродел». Через портал «Добродел» можно оформить электронные госуслуги, записаться к врачу или вызвать врача на дом, записаться в МФЦ, проверить очередь в детский сад и многое другое, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В разделе «Платежи» в пару кликов можно оплатить квартплату, электричество, водоснабжение, газ, отопление, штрафы, налоги, судебные задолженности, госпошлины.

Кроме того, в разделе «Решаем проблемы вместе» можно сообщить о проблемах, участвовать в опросах, голосовать за инициативы, например, по благоустройству территорий, расчистке прудов, ремонту автомобильных дорог на следующий год или детских игровых площадок. Всегда можно узнать статус и этапы строительства объектов жилой и не жилой недвижимости.

«Добродел» — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Скачать приложение для Android можно в RuStore, на платформе AppGallery и в Google Play. Версия для iOS размещена в App Store.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.