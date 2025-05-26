Более 150 тыс куб м отходов вывез Каширский регоператор за неделю

Совместными усилиями команды Каширского регионального оператора и подрядной компании с территорий 11 муниципальных и городских округов было вывезено свыше 150 тыс. кубометров отходов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В зону обслуживания Каширского регоператора входят следующие округа: Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные пруды, Ступино.

В числе отходов, вывезенных с контейнерных площадок:

ТКО — порядка 107 тыс. куб. м;

РСО — более 6,5 тыс. куб. м;

КГО — более 31 тыс. кубометров. Отходы, образовавшиеся в результате уборки территорий — порядка 3 тыс. куб. м.

отходы, размещенные в несанкционированных местах — более 5,5 тыс. куб. м.

В преддверии наступления летнего периода, связанного с началом строительства и ремонта, напоминаем жителям о том, какие отходы можно складировать в бункеры для КГО на контейнерных площадках:

мебель;

бытовая техника;

отходы текущего (косметического) ремонта;

сантехника.

Отходы капитального ремонта зданий и сооружений вывозятся только лицензированными компаниями. С их перечнем можно ознакомиться на портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.