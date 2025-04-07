Более 1,5 тыс качелей отремонтировали в Подмосковье с начала года

На территории региона насчитывается более 19 тыс. детских и спортивных площадок. Так, с начала года в Московской области было отремонтировано более 1,5 тыс. неисправностей на качелях, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Качели на детских площадках — самый востребованный игровой элемент. В целях безопасности маленьких жителей региона специалисты управляющих организаций и МБУ ежедневно следят за исправностью состояния этих объектов.

«Во время весеннего и летнего благоустройства наши инспекторы уделяют им особое внимание — тут важна каждая деталь: от конструктивных элементов до состояния песочниц. Аварийные дефекты, в свою очередь, влияющие на безопасность жителей, должны быть устранены в течение суток, а также необходимо временно ограничивать доступ детей на площадку до приведения оборудования в нормативное исправное состояние», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Наибольший объем работы выполнен в городских округах:

Красногорск — более 200;

Подольск — 115;

Орехово-Зуевский — 93.

Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области регулярно проводят проверки на детских игровых площадках для своевременного выявления нарушений. В рамках рейдов особое внимание уделяется состоянию креплений, сидений и подвесов. Все выявленные недочеты отдаются в работу специалистам ответственных служб для оперативного решения вопросов.

Сообщить о неисправностях качелей, а также других элементов на детских игровых комплексах во дворах Подмосковья жители могут в территориальные отделы Министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.