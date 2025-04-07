Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 16:38

Более 1,5 тыс единиц техники устраняют последствия снегопада в Подмосковье

За сутки на улицы Подмосковья для выполнения работ по уборке придомовых территорий и общественных пространств от снега задействовано 1 565 единиц коммунальной техники. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

По данным тепловой карты осадков центра управления регионом Московской области в течение суток ожидаются снегопады, которые принесут 4-5 см снежного покрова.

Коммунальные службы региона продолжают активно устранять последствия снегопада.

В ведомстве напомнили, что в первую очередь очищаются входные группы домов, подъезды к КП. На текущий момент убрано порядка 80% территорий. Работы продолжаются в непрерывном режиме.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», – сказал Воробьев.