Более 140 домов Солнечногорска проводят собрания собственников в ГИС ЖКХ

Жители Солнечногорска могут проводить общие собрания собственников жилья в цифровом формате, используя возможности портала Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства https://dom.gosuslugi.ru . Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для участия в принятии ключевых решений по управлению домом, жильцам достаточно использовать свою подтвержденную учетную запись на Госуслугах.

«Все голосования будут проходить открыто и честно, так как каждый собственник может видеть протоколы, повестки и решения. Жители могут проверить наличие своего дома в системе в разделе „Голосования по дому“ на портале Госуслуг», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Кроме того, портал ГИС ЖКХ предоставляет набор других полезных функций. Здесь можно передавать показания приборов учета, оплачивать коммунальные услуги, отслеживать ход выполнения работ управляющей компанией, а также проверять наличие задолженностей по ЖКУ, делая управление домом еще более простым и понятным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.