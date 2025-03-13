Более 14 тыс заявок на льготные путевки поступило на регпортал Подмосковья

С начала года электронной услугой «Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками» на портале госуслуг Московской области воспользовались более 14 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

В Подмосковье право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют федеральные и региональные льготники. Путевку предоставляют гражданам по медицинским показаниям в санаторно-курортные организации, расположенные в России, в порядке очередности.

Чтобы получить бесплатную путевку, необходимо встать на учет. Для этого нужно получить справку 070/у от терапевта в поликлинике и подать электронное заявление на региональном портале. Услуга доступна на портале в разделе «Соцподдержка» — «Организация отдыха». Решение поступит в личный кабинет заявителя в течение 7 рабочих дней. В рамках онлайн-услуги можно также проверить очередь на получение путевки.

Право на бесплатное лечение предоставляется не чаще одного раза в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.