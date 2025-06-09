Более 1,4 тыс специалистов обучил подмосковный учебно-курсовой комбинат ЖКХ с января

С начала текущего года в подведомственном министерству ЖКХ Московской области учебно-курсовом комбинате прошли обучение по отраслевым направлениям 1 434 специалиста. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

217 человек получили профессиональную подготовку;

19 человек прошли профессиональную переподготовку;

444 человека повысили квалификацию;

754 проверили свои знания.

«Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов. Особое внимание уделяем подготовке по наиболее востребованным и дефицитным профессиям: слесари, машинисты насосных установок, аппаратчики химводоочистки», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Учебно-курсовой комбинат проводит обучение по общим вопросам, узкопрофильным специальностям, в том числе, и по бесплатным направления подготовки. Каждый желающий вне зависимости от пола и возраста может попробовать себя в отрасли ЖКХ и по завершении обучения получить свидетельство и удостоверение.

Среди отраслевых программ:

правила технической эксплуатации электроустановок;

машинист насосных установок;

слесарь аварийно-восстановительных работ;

оператор котельной и другие технические специалисты.

За пол года обучение прошли сотрудники управляющих и ресурсоснабжающих предприятий из более 20 муниципалитетов, больше всего из Богородского, Истры, Королева и Балашихи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком контроль за модернизацией системы ЖКХ. Эта тема стала основной во время оперативного совещания.

«Наше традиционное совещание затрагивает самые актуальные вопросы жизни региона — это и подготовка к осенне-зимнему сезону, и то, что касается безопасности наших жителей во всех, больших и малых, городах Подмосковья. Все эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока, поэтому и дальше рассчитываем на ваше участие и поддержку», — заявил Воробьев.