Более 130 новых станций забора воды планируют построить в Подмосковье до 2028 г
Фото - © Источник фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
22 марта во всем мире отмечается день воды. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году и призван напоминать жителям о необходимости бережного отношения к водным ресурсам. Первый централизованный водопровод на территории области начал строиться в Мытищах, после того как 28 июля 1779 года императрица Екатерина Великая подписала указ «О проведении чистых вод в Москву». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
В регионе для обеспечения населения чистой водой функционируют водозаборные узлы и станции. После использования вода проходит очистку на современных очистных сооружениях и возвращается в водные объекты, но уже в нормативном состоянии.
В планах министерства ЖКХ региона на 2025–2028 гг:
- построить 134 новые станции забора воды;
- обновить 132 участка водопроводных труб;
- ввести в работу 8 новых скважин;
- установить 40 современных станций очистки;
- создать 16 новых систем водоснабжения;
- проложить 14 новых водоводов;
- реконструировать 20 очистных сооружений.
Жителей региона попросили ответственно подходить к использованию ресурсов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.
«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.