Более 130 новых станций забора воды планируют построить в Подмосковье до 2028 г

22 марта во всем мире отмечается день воды. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году и призван напоминать жителям о необходимости бережного отношения к водным ресурсам. Первый централизованный водопровод на территории области начал строиться в Мытищах, после того как 28 июля 1779 года императрица Екатерина Великая подписала указ «О проведении чистых вод в Москву». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В регионе для обеспечения населения чистой водой функционируют водозаборные узлы и станции. После использования вода проходит очистку на современных очистных сооружениях и возвращается в водные объекты, но уже в нормативном состоянии.

В планах министерства ЖКХ региона на 2025–2028 гг:

построить 134 новые станции забора воды;

обновить 132 участка водопроводных труб;

ввести в работу 8 новых скважин;

установить 40 современных станций очистки;

создать 16 новых систем водоснабжения;

проложить 14 новых водоводов;

реконструировать 20 очистных сооружений.

Жителей региона попросили ответственно подходить к использованию ресурсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.