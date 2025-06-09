Более 13 тыс обращений обработал кол‑центр регоператора Подмосковья в мае

За май единый контакт-центр регоператоров Московской области принял и обработал более 13 тыс. звонков и более 4,4 тыс. письменных обращений от жителей Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Консультацию гражданам предоставляют более 35 специалистов.

В числе основных тем — отображение платежей и задолженностей в личном кабинете, заключение договоров, заявлений и оформление прочих документов, правила перерасчета в связи с временным отсутствием, оформление заявки на вывоз, консультация по графику вывоза отходов с контейнерной площадки.

Звонки и письменные заявления потребителей принимают специалисты трех регоператоров:

Сергиево-Посадский региональный оператор по телефону +7 (495) 568-06-22;

Рузский региональный оператор по телефону +7 (495) 568-00-59;

Каширский региональный оператор по телефону +7(495)781-20-70.

Обратиться можно ежедневно с 8:00 до 20:00

Так, в среднем ежемесячно операторы кол-центра обрабатывают 12,5 тыс. звонков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.